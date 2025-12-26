¡Salvaje agresión en Sucre!: Capturado sujeto que casi mata a golpes a un hombre en plena calle

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que Luis Patiño se encuentra detenido para ser imputado y privado de libertad por el Ministerio Público (MP) del estado Sucre.

En la cuenta de Instagram del organismo, Saab precisó que el sujeto intentó asesinar a un hombre en la vía pública.

Por ello, Patiño será imputado por el delito de homicidio simple en grado de frustración.

“Dicho delincuente en plena vía pública, lanzó al suelo a un ciudadano, golpeándolo por la cabeza de manera salvaje con la intención de ocasionarle la muerte, generándole graves lesiones a la mencionada víctima”, dijo Saab.