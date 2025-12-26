Justicia

¡Salvaje agresión en Sucre!: Capturado sujeto que casi mata a golpes a un hombre en plena calle

Funcionario afirma que será imputado por el delito de homicidio simple en grado de frustración

Por Genesis Carrillo
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 08:42 pm
¡Salvaje agresión en Sucre!: Capturado sujeto que casi mata a golpes a un hombre en plena calle

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que Luis Patiño se encuentra detenido para ser imputado y privado de libertad por el Ministerio Público (MP) del estado Sucre. 

En la cuenta de Instagram del organismo, Saab precisó que el sujeto intentó asesinar a un hombre en la vía pública. 

Por ello, Patiño será imputado por el delito de homicidio simple en grado de frustración. 

“Dicho delincuente en plena vía pública, lanzó al suelo a un ciudadano, golpeándolo por la cabeza de manera salvaje con la intención de ocasionarle la muerte, generándole graves lesiones a la mencionada víctima”, dijo Saab. 

 
 

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Jueves 25 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América