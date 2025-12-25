Alcalde en Monagas sufre accidente de tránsito en plena madrugada: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde del municipio Libertador del estado Monagas, Carlos Requena, sufrió un accidente de tránsito en el sector Los Potros durante la madrugada del 24 de diciembre mientras se desplazaba en un vehículo oficial que volcó tras colisionar con un semoviente en la vía.

De acuerdo con las autoridades locales, el accidente se produjo cuando la unidad en la que viajaba la autoridad municipal impactó contra un búfalo que se encontraba en medio de la carretera. Tras el choque, el vehículo perdió el control y terminó volcado a un lado de la calzada, informó Unión Radio.

En el automóvil también se encontraba el conductor de la unidad, identificado como Luis Ángel Torres. Según los reportes preliminares de las autoridades de seguridad que acudieron al sitio, tanto el alcalde como su chofer presentaron lesiones.

Traslado médico y estado de salud

Luego de recibir los primeros auxilios en el lugar del siniestro, los heridos fueron movilizados de emergencia hacia la ciudad de Maturín. Actualmente, Carlos Requena y Luis Ángel Torres se encuentran bajo observación médica en una clínica privada de la capital monaguense.

Hasta el momento, el centro de salud y los portavoces oficiales no han emitido un boletín detallado sobre el diagnóstico médico o la gravedad de las heridas de los afectados. Se espera que en las próximas horas se brinde información actualizada sobre la evolución clínica del alcalde y su acompañante.

