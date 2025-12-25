Asignado a los Cuadrantes de Paz: asesinan a oficial de la PNB

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificado como Andrés David Gutiérrez Romero, perdió la vida durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, tras ser atacado con arma de fuego.

El crimen se registró en el sector San José de Cacahual, parroquia 11 de Abril, en San Félix, estado Bolívar, pasadas las 5:00 de la tarde, según lo reportó en su sitio web Upata Digital.

Asesinan a oficial de la PNB

De acuerdo con el medio local, la víctima habría sostenido un altercado verbal frente a su vivienda con un hombre apodado "El Gringo".

Testigos del hecho relataron que el víctimario se retiró del sitio para luego regresar armado, irrumpir en la vivienda del oficial y propinarle dos impactos de bala.

Las balas alcanzaron a Gutiérrez Romero en el tórax y le causaron la muerte instantánea.

Tras el homicidio, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Municipal y del estado Bolívar desplegaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, el pistolero logró huir.

Gutiérrez Romero se desempeñaba como oficial activo asignado a los Cuadrantes de Paz. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia de ley.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube