Investigación Cicpc: hallan cadáver de mujer estrangulada

Transeúntes del municipio Girardot, estado Aragua, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en los terrenos del Club Social y Deportivo del Ceniap.

El hallazgo generó conmoción en la zona, ubicada estratégicamente entre las avenidas David Concepción, Ramón Narváez y Universidad de Maracay. , reportó El periodiquito en su sitio web.

Hallan cadáver de mujer estrangulada

El medio local también reseñó que, de manera extraoficial, se conoció que la autopsia preliminar revela signos de asfixia mecánica por estrangulamiento manual.

La víctima no portaba documentos al momento del hallazgo. Se trata de una mujer cuya edad y nombre aún están por determinarse mediante exámenes antropológicos y odontogramas forenses.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron una inspección técnica minuciosa en el sitio del suceso para colectar elementos que permitan dar con el paradero de los responsables.

El cadáver fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

