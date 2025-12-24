Prisión preventiva para Krissy Mora Duarte: galena venezolana señalada en millonario fraude de licencias médicas

Suscríbete a nuestros canales

Tras cuatro intensas jornadas de audiencias en el 8.° Juzgado de Garantía de Santiago, Chile, el tribunal ha dictado prisión preventiva para un grupo de profesionales de la salud, entre los que se encuentra la médica de nacionalidad venezolana, Krissy Mora Duarte.

Medios locales reseñaron que Mora Duarte formaba parte de una organización compuesta por otros cinco médicos y un representante legal, colombianos, peruanos y cubanos.

Galena venezolana señalada en millonario fraude de licencias médicas

Se les acusa de operar un presunto centro médico dedicado exclusivamente a la emisión y venta de licencias médicas fraudulentas.

El fraude afectó directamente al Estado chileno, ya que las licencias eran adquiridas principalmente por funcionarios públicos para justificar ausencias laborales con fondos estatales.

La profesional venezolana fue procesada junto a sus colegas Manuel Tejera, Einer Ramírez, Roger Llapo, Edgar Camelo, Mayra De la Fuente y Jorge Luis Galvis.

El tribunal consideró que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y existe riesgo de fuga, dada la magnitud del daño patrimonial causado al sistema de salud público.

Según lo reportado por El Emol de Chile, el Ministerio Público estima un perjuicio fiscal que supera los $20 mil millones en contra de Fonasa, producto de la emisión de 35.978 certificados médicos falsos entre 2021 y 2024.

Además, la fiscalía solicitó formalizar a 318 funcionarios públicos, quienes compraron estos servicios.

