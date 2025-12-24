Condenan a sujeto por abuso sexual contra dos niñas de 11 y 14 años en Aragua

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) del estado Aragua logró una sentencia condenatoria de 20 años y 6 meses de prisión contra Alfredo Vela.

En su cuenta de Instagram, detalló que al sujeto lo condenaron por los delitos de violencia sexual agravada continuada y actos lascivos agravados, cometidos en perjuicio de dos niñas de 11 y 14 años de edad en el municipio Santiago Mariño.

Los hechos ocurrieron en el sector Las Tablitas, donde el ahora sentenciado aprovechó su cercanía para agredir sistemáticamente a las víctimas, identificadas por sus iniciales A.F. y M.F.

Según el reporte oficial, el impacto de estos crímenes dejó graves secuelas psicológicas y físicas en las menores, lo que motivó a la fiscalía a solicitar la pena máxima correspondiente por la acumulación de delitos y la vulnerabilidad de las víctimas.

Otra sentencia

El pasado 20 de diciembre, el MP de la entidad también condenó a Andry Pérez a 29 años de presión por delito de femicidio agravado contra su pareja.

Saab destacó que el ahora condenado a prisión, "asesinó de manera despiadada" a la mujer.