Detienen a una madre por golpear a sus hijos para exigir dinero al padre

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron en el sector Las Mercedes, municipio Simón Bolívar, a una mujer identificada como Dairimar Cristi Suniaga Marcano (29) por el presunto trato cruel hacia sus dos hijos de 7 y 11 años.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió detalles del procedimiento.

Detienen a una madre por golpear a sus hijos

Según las investigaciones, la mujer utilizaba la violencia física como método de presión para obligar al padre de los menores a enviarle dinero, causándoles lesiones visibles con objetos contundentes, precisó Rico en su cuenta oficial de Instagram.

Tras una denuncia familiar, los pesquisas de la Delegación Municipal Barcelona determinaron que Suniaga agredía constantemente a los menores con sus manos y palos.

La motivación era estrictamente económica: presionar al progenitor para obtener recursos.

Los niños presentan múltiples hematomas en diversas partes del cuerpo producto de los castigos corporales recurrentes.

El caso ha sido puesto a la orden de la Fiscalía 16.ª del Ministerio Público del estado Anzoátegui, organismo que imputará los cargos correspondientes bajo la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).

