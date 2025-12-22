Asesinan con una flecha a un hispano en Nueva Jersey: esto fue lo que ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Un hispano perdió la vida tras recibir un impacto de flecha en un incidente que movilizó a la policía y equipos de respuesta.

Las autoridades respondieron a un reporte de persona herida y encontraron a la víctima en la vía pública con el proyectil incrustado.

La fiscalía presentó cargos de asesinato contra un hombre de 44 años, identificado como Óscar Feijoo, quien también enfrenta acusaciones por posesión ilegal de arma, uso de arma con fines ilícitos e incendio provocado con agravantes.

Inicio del incidente

El sábado por la noche, policías llegaron al lugar y observaron a Pablo Criollo, de 45 años y originario de Harrison, herido de gravedad cerca de una intersección en Kearny, Nueva Jersey. Lo trasladaron al hospital University en Newark, donde confirmaron su muerte poco después.

Feijoo se resguardó en una vivienda de dos pisos durante la noche. Un equipo SWAT negoció con él, mientras la policía estableció un perímetro amplio y ordenó refugio a los residentes por temor a más ataques.

Alrededor de las 5:00 a.m. del domingo se reportaron varios incendios dentro de la casa, lo que llevó a la llegada de bomberos. La Cruz Roja evacuó al menos cuatro viviendas cercanas. Cerca de las 1:00 p.m., Feijoo salió armado con cuchillos y se entregó a las autoridades en Kearny, Nueva Jersey.

