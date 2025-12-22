Identifican a cinco "robacables" tras dejar sin señal a clientes de Movistar

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron una peligrosa banda dedicada al hurto de material estratégico.

Tras labores de inteligencia, se logró la captura de cinco hombres responsables del robo de cableado en una antena de la empresa Movistar.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles de la actuación policial en el estado Anzoátegui.

Al respecto, indicó que el arresto lo efectuaron agentes de la Delegación Municipal Anaco.

Igualmente, señaló que el hurto se registró en San Mateo, municipio Libertad.

El hecho, que dejó incomunicada a la población, tenía como fin la extracción y comercialización ilícita de cobre.

Los aprehendidos, varios de ellos con amplios registros policiales por delitos similares, fueron identificados como: Carlos Rojas Pérez (36), alias "Chicho": antecedentes por hurto, droga y aprovechamiento; Rolando Leal Hurtado (45), alias "La Raja": solicitado por el Tribunal Segundo de Control de Barcelona; José Hernández Moreno (49): registros por lesiones, violencia y hurto; Oscar Maita Pérez (23): antecedentes por hurto de material estratégico y Adrián Páez Farías (20).

De igual forma, Rico agregó que durante el procedimiento, los sabuesos del Cicpc incautaron una motocicleta, una transportadora y restos del cableado sustraído.

Además, informó que un sexto implicado, identificado como Moisés José Hurtado Estanga (31), aún se encuentra prófugo de la justicia.

