Explosión de bombona de gas deja cinco heridos y una vivienda colapsada en Caracas

Una fuerte deflagración de un cilindro de gas de 10 kilogramos provocó el colapso total de una vivienda de dos niveles este lunes, 22 de diciembre, en el sector Las Casitas de la parroquia La Vega, municipio Libertador de Caracas.

El siniestro, ocurrido aproximadamente a las 6:47 de la mañana en el barrio Los Mangos, dejó un saldo de cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño tras recibir atención prehospitalaria por parte del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, a través de sus redes sociales compartió detalles del procedimiento.

La explosión generó el derrumbe de la estructura habitacional. Al llegar las comisiones, dos de los heridos ya habían sido trasladados por particulares, explicó el funcionario en una minuta preliminar.

Los efectivos bomberiles atendieron en el sitio a las tres víctimas restantes, quienes presentaban quemaduras leves y escoriaciones.

Debido a la magnitud del daño estructural, se activó al Inspector de Riesgos Especiales y al Investigador de Guardia.

