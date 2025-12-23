Decían que el niño se caía de la cama: falleció al ingresar por segunda vez a urgencias en La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a una pareja vinculada con la muerte de un infante de dos años tras un operativo fue ejecutado por la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal La Guaira en la parroquia Catia la Mar.

Los sospechosos puestos bajo custodia fueron identificados como Maikeli Del Valle Hidalgo Rodríguez, de 23 años, quien es la madre del menor, y Jhoswel Raniel Muller Ruiz, de 22 años, señalado como el padrastro. Ambos enfrentan cargos por el delito de infanticidio contra Ángel Gabriel Cardona Hidalgo, informó el director de la agencia, Douglas Rico.

De acuerdo con los registros médicos de la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado, los ahora detenidos llevaron al menor al centro asistencial en dos oportunidades consecutivas. En sus declaraciones iniciales, los adultos sostuvieron que las lesiones del niño se debían a que supuestamente "se había caído de la cama".

¿Cuáles fueron las causas de muerte oficialmente?

Durante el segundo ingreso a la clínica, la víctima ya no presentaba consciencia, señaló el Cicpc. Los exámenes forenses determinaron que el fallecimiento ocurrió como consecuencia de una hemorragia interna severa y la fractura de cuatro costillas, hallazgos que contradijeron la versión de la caída accidental.

El equipo técnico del Cicpc realizó experticias que confirmaron la existencia de maltrato físico recurrente. Las investigaciones señalaron al padrastro como el autor de las lesiones, e indicaron que el hombre bajo los efectos de sustancias psicotrópicas "lo agredía habitualmente, utilizando su fuerza física y una correa, debido a que el niño era inquieto y no hacía caso".

El reporte policial también establece que Hidalgo Rodríguez, madre de la víctima, tenía conocimiento de estas acciones y "permitía las agresiones".

Tras el arresto en el municipio Vargas, el Cicpc trasladó a los implicados a las dependencias policiales correspondientes, y fue remitido formalmente a la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado La Guaira para el inicio del proceso judicial.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube