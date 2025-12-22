Mujer arrojó agua hirviendo a su expareja en Colinas Bello Monte: este fue el motivo

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer le arrojó agua hirviendo a su expareja durante una discusión por los gastos del hogar y cuidados de la hija de ambos.

Así lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, precisando que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Colinas de Bello Monte, calle Chama, parroquia Nuestra Señora del Rosario de Baruta, estado Miranda.

Funcionarios del organismo de seguridad determinaron por medio de una investigación que la mujer, identificada como Leomar Deyanira Fuentes García (30), “sostuvo una acalorada discusión con su ex pareja sentimental por gastos del hogar y cuidados de su primogénita, donde se tornó agresiva y al transcurrir unos minutos, le arrojó agua hirviendo de una olla a la víctima (42), causándole quemaduras de segundo grado en el torso y rostro”, explicó Rico.

Debido a esta agresión el hombre perdió la visión del ojo izquierdo. De esta manera, la victimaria fue detenida en la calle Rufino Blanco Fombona, cruce con calle Lisandro Alvarado, parroquia San Pedro, municipio Libertador de Caracas, por el delito de lesiones.

Leomar Deyanira Fuentes García está a la orden de la Fiscalía 70° en materia de Delitos Comunes del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.