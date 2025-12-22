Rusia y China se plantan frente al bloqueo de EEUU contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Los Gobiernos de Rusia y China expresaron su rechazo a las incautaciones realizadas por Estados Unidos (EEUU) a buques de otros países que transportaban petróleo venezolano, esto como parte de un bloqueo total que aplicó la Administración de Donald Trump contra el país.

De acuerdo con el canciller venezolano, Yván Gil, su homólogo del país euroasiático, Serguéi Lavrov, le reafirmó toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos”, escribió Gil.

Además, Lavrov ratificó su pleno respaldo frente a las "hostilidades" contra Venezuela.

China critica contra EEUU

Por su parte, el portavoz de la cancillería de la nación asiática, Lin Jian, acusó a Washington de “violar el derecho internacional”.

En tal sentido, destacó que su país “se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

“Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, enfatizó.

Finalizó, resaltando que la “comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos”.