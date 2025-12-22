PSUV de luto: fallece alcalde reelecto este 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, se dio a conocer el fallecimiento de Félix Linares Pérez, alcalde reelecto del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) del municipio Morán, estado Lara, a sus 67 años de edad.

Medios locales reportaron que Linarez Pérez enfrentaba una prolongada lucha contra el cáncer.

PSUV de luto: fallece alcalde reelecto

Linares había recibido sus credenciales por parte del CNE el pasado 1 de agosto.

Antes de llegar a la alcaldía, ocupó diversos cargos en la administración pública regional, siempre vinculados a la atención de servicios básicos y el fortalecimiento de los Consejos Comunales.

Fue electo alcalde por primera vez con el objetivo de transformar la infraestructura de El Tocuyo y las parroquias rurales de Morán. Su gestión se caracterizó por la "gestión de calle", priorizando la vialidad agrícola y el sistema de salud local.

Además, formó parte del equipo político estadal del PSUV en Lara, siendo un aliado estratégico de la gobernación para la ejecución de planes nacionales de vivienda y alimentación.

Durante el último año, enfrentó una prolongada batalla contra el cáncer. A pesar de su condición, se mantuvo activo en la toma de decisiones municipales hasta que la enfermedad limitó sus apariciones públicas en el último trimestre de 2025.

