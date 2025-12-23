Golpe policial: capturan a venezolanos implicados en robos de celulares y vaciado de cuentas

Suscríbete a nuestros canales

En una operación conjunta entre el Serenazgo de Lima y la Dirincri, fueron capturados tres sujetos señalados de integrar la organización criminal “Los Sabuesos del Crimen”, dedicada al robo agravado de celulares y al posterior vaciado de cuentas bancarias.

Entre los detenidos se encuentran dos venezolanos, quienes, según las investigaciones, operaban bajo la modalidad de raqueteo utilizando motocicletas para marcar y asaltar a transeúntes en las avenidas Colonial y Argentina.

La captura se logró tras el robo de un teléfono de alta gama valorizado en S/4.500, según informó la fiscalía en un boletín oficial.

El seguimiento por cámaras de seguridad permitió identificar a: Jesús Alberto Aguilera Herrera (31), alias “Loco” (venezolano), Geomar Enrique Farías Ramírez (29), alias “Kuto” (venezolano) y Aderli Rufino Armenta Galecio (21), alias “Muelas” (peruano), encargado del desbloqueo de equipos y fraude bancario.

Los implicados utilizaban tres motocicletas para vigilar, marcar y ejecutar los atracos.

Una vez con el equipo, suplantaban la identidad de la víctima para solicitar transferencias a familiares y retirar dinero de ahorros personales.

Posteriormente, los equipos sustraídos eran trasladados a zonas cercanas a la avenida Colonial, donde eran comercializados o utilizados para suplantar la identidad de las víctimas, retirar dinero de sus cuentas bancarias y solicitar transferencias a sus contactos y familiares.

Durante la intervención, se incautaron cinco municiones sin percutar, cuatro teléfonos celulares presuntamente robados y tres motocicletas lineales, entre ellas una Pulsar de color gris, las cuales habrían sido utilizadas para la comisión de los ilícitos.

