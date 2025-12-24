Cicpc desmantela dúo delictivo: usaban imanes para burlar seguridad de tiendas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Delegación Municipal Chacao capturaron a Melvi Wualdimir Pérez Riera (31) y Gleidys De Jesús Valor (37) en el sector El Rosal, tras determinarse su participación en hurtos continuados contra una tienda por departamentos donde ambos laboraban.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reveló detalles de la aprehensión y el modus operandi del dúo delictivo.

Cicpc desmantela dúo delictivo

Rico precisó que los ladrones ocultaban la mercancía de la tienda entre sus propias pertenencias y vestimenta mientras trabajaban.

Al respecto, utilizaban un dispositivo magnético para retirar los sensores de seguridad de los productos y así evadir los controles de salida de la tienda.

La detención se realizó en la avenida Venezuela de El Rosal, municipio Chacao.

Al momento de ser abordada, Gleidys Valor presentó una cédula a nombre de otra persona para ocultar que está solicitada por hurto agravado y posee registros por lesiones y ocultamiento de arma.

Además, el director del Cicpc indicó que Melvi Pérez también cuenta con registros policiales previos por hurto calificado y genérico.

El caso fue remitido a la Fiscalía 54.ª de Control del Área Metropolitana de Caracas.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube