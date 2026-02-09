Ley

Ley de Amnistía: ONG presentan propuestas para fortalecer la convivencia democrática

Arreaza hizo un llamado a la unión de los venezolanos y respaldó la integración de las ONG en la Comisión de Política Interior para revisar códigos legales relacionados.

Por Jessica Molero
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 10:03 am

 

La Ley de Amnistía avanzó el fin de semana con un encuentro entre la Comisión Especial para la Promoción de la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía y representantes de organizaciones no gubernamentales en el Palacio Federal Legislativo. 

La reunión tuvo como objetivo principal recibir aportes técnicos y documentos que contribuyan a consolidar la iniciativa legislativa, con información del medio avn.

Durante la jornada participaron representantes de organizaciones reconocidas en el país. Entre ellos estuvieron Óscar Murillo (Provea), Lilia Camejo (Justicia Venezolana), Gonzalo Himiob (Foro Penal), Ali Daniels (Acceso a la Justicia) y Omar de Dios García (Clippve)

Cada uno presentó observaciones y sugerencias sobre el articulado de la ley, destacando la importancia de fortalecer los mecanismos de justicia y convivencia democrática.

El presidente de la comisión, diputado Jorge Arreaza, calificó la sesión como “extraordinaria” por la calidad de los aportes recibidos. Resaltó que la comisión se mantiene en sesión permanente y que ya ha recopilado planteamientos de órganos del sistema de justicia y del Poder Popular, reiterando la necesidad de mantener un diálogo constante entre todos los sectores involucrados.

Objetivos de la ley

La Ley de Amnistía busca promover la reconciliación nacional y garantizar la convivencia democrática, estableciendo criterios claros sobre quiénes podrían ser beneficiados.

