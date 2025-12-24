Mueren cuatro venezolanos por intoxicación tras fuga de gas en Colombia: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del departamento de Cundinamarca, Colombia, iniciaron las investigaciones tras el hallazgo de cuatro ciudadanos venezolanos fallecidos en una vivienda de Facatativá. El suceso ocurrió el martes 23 de diciembre, y las primeras indagaciones sugieren que el deceso se produjo por la inhalación accidental de gases en el interior del inmueble.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que las víctimas eran adultos jóvenes. Según el mandatario, "Cuatro personas jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, perdieron la vida intoxicadas por inhalación de gases peligrosos". La hipótesis principal apunta a que un descuido en la cocina provocó la acumulación de gas propano mientras los residentes descansaban.

Rey explicó que el grupo se encontraba habitando el mismo lugar y que, previo al incidente, estaban "consumiendo licor, se quedaron dormidos y la estufa, por alguna razón, estaba prendida."

Intervención de la seguridad colombiana

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, señaló que el descubrimiento fue realizado por familiares de las víctimas. Al no recibir noticias de ellos desde el domingo previo, los parientes acudieron a la residencia, ubicada en un sector con alta presencia de trabajadores agrícolas y migrantes. Al entrar, los familiares procedieron a cerrar la válvula de una pipeta de gas en la cocina.

Dentro de las habitaciones, hallaron a tres de las personas sobre sus camas y a la cuarta víctima en el área del baño. Casas añadió que en la estufa se visualizaron recipientes quemados: "Las ollas y el contenido se encuentran totalmente calcinados", precisó el alcalde a medios locales.

Investigaciones en curso

El gobernador Rey informó sobre el protocolo judicial: "Ya se ha hecho el trabajo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con la inspección a los cadáveres y el levantamiento de los mismos; ya están estos cuerpos en Medicina Legal para aplicar las pruebas técnicas de rigor".

Los resultados de las autopsias determinarán de manera científica si la causa de muerte fue exclusivamente la inhalación de propano o si existen otros factores técnicos involucrados en el suceso.

