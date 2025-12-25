Horror en Mérida este 25 de diciembre: buscan a el "Macucho" por doble homicidio en fiesta vecinal

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada de este 25 de diciembre, una celebración navideña entre vecinos terminó en un alarmante suceso, que dejó múltiples víctimas.

Los hechos ocurrieron en la calle Los Naranjos del sector El Chama, en el municipio Libertador de Mérida, reportó la cuenta de Instagram Así Va la Cosa Venezuela.

Según los relatos de testigos, un hombre conocido con el apodo de “El Macucho” habría sacado un arma de fuego y disparado contra el grupo, acabando con la vida de dos personas y dejando a otras dos heridas antes de escapar del lugar.

Identificación de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los nombres legales de los fallecidos.

Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que una de las víctimas era un vecino muy conocido en la comunidad, a quien llamaban cariñosamente “Chuy”. La noticia causó una gran conmoción entre los residentes.

Atención a los sobrevivientes

Las dos personas que resultaron heridas recibieron auxilio por parte de los Bomberos de Mérida y los Bomberos Forestales.

Ambos fueron trasladados de urgencia a la emergencia del Hospital Universitario de los Andes (Iahula), donde permanecen bajo observación médica.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron de levantar los cuerpos y recolectar evidencias en el sitio.

De manera extraoficial se conoció que, aunque el autor de los disparos logró huir, la policía logró capturar a un hombre que presuntamente lo ayudó. Este cómplice ya se encuentra a la orden del Ministerio Público mientras continúa la búsqueda del principal sospechoso.

