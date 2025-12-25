Detienen a "Railer": acosaba a su ex y la chantajeaba para tener encuentros sexuales

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a un hombre identificado como Railer Francisco Acosta Fuentes (33), tras comprobarse su participación en delitos de sextorsión y acoso contra una mujer de 42 años.

En su cuenta oficial de Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles de la aprensión.

Acosaba a su ex y la chantajeaba para tener encuentros sexuales

Rico precisó que el arresto lo efectuaron agentes adscritos a la Delegación Municipal de Aragua de Barcelona.

El director del Cicpc precisó que el detenido no aceptaba el fin de la relación sentimental y, según las investigaciones de campo, Acosta utilizaba diversas líneas telefónicas para hostigar a la víctima.

Al respecto, presionaba a la mujer para mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de difundir fotografías íntimas en redes sociales si ella no accedía a sus pretensiones.

El procedimiento se realizó en la avenida José Antonio Anzoátegui del sector Casco Central.

Funcionario del Cicpc; al momento del arresto, le incautaron un arma blanca (cuchillo).

El caso ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público, organismo que se encargará de los cargos por extorsión, acoso y porte de arma blanca.

