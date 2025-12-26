Adolescente intentó abusar de una joven tras someterla por la fuerza en La Vega

Suscríbete a nuestros canales

El adolescente J. A. F. F intentó abusar de una menor de edad en el sector La Vega, debido a ello fue imputado por el Ministerio Público (MP) del Área Metropolitana de Caracas.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, precisando que al joven le atribuyeron el delito de abuso sexual sin penetración.

“El adolescente J.A.F.F fue imputado y privado de libertad (...) por intentar abusar sexualmente de una adolescente usando la fuerza física, sacando su miembro para posteriormente pasarlo por su cara”, explicó Saab.

Otra imputación por abuso

En días recientes, el MP del estado Aragua logró una sentencia condenatoria de 20 años y 6 meses de prisión contra Alfredo Vela.

Saab detalló en su cuenta de Instagram, que al sujeto lo condenaron por los delitos de violencia sexual agravada continuada y actos lascivos agravados, cometidos en perjuicio de dos niñas de 11 y 14 años de edad en el municipio Santiago Mariño.