Delcy Rodríguez satisfecha con la marcha en la UCV: Me complace que la juventud diversa pueda expresarse

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, expresó su satisfacción por las marchas que se realizaron este jueves con motivo del Día de la Juventud.

"He estado muy feliz, porque he visto marchas de la juventud por esta parte y también de la UCV, pudieron recorrer desde la puerta del Clínico hasta la Plaza Las tres Gracias... Me complace que la juventud diversa y plural pueda expresarse en Venezuela", dijo.

Aprueban financiamiento para 400 proyectos de la juventud

Delcy Rodríguez anunció también la selección de 400 proyectos de la juventud para financiar en cría de codorniz, pollo, gallina, conejo, talleres de costura, confección y sublimación.

El ministerio de la juventud está encargado de que los financiamientos lleguen a los jóvenes como primer empleo.

Delcy Rodríguez contenta con la agenda actual que se desarrolla con EEUU

La presidenta Encargada anunció una agenda extensa con el Secretario de Energía de EEUU, para insertar nuevamente a Venezuela en el mercado energético internacional.

"Me siento muy contenta de que la agenda con EEUU sea de respeto, cooperación, en el marco de nuestra soberanía y que la agenda energética pueda enmarcarse en las leyes internacionales y de Venezuela", expresó a través de una videollamada con los presentes en la concentración desarrollada en Caracas.

