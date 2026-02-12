¡Es oficial! CrediMax Premium 24 cuotas disponible en MultiMax

Suscríbete a nuestros canales

¡Financiamiento hasta 24 cuotas en MultiMax! La multimarca líder de Venezuela vuelve a marcar un hito en el sector financiero y comercial del país con el lanzamiento de CrediMax Premium. Bajo la visión de su CEO Nasar Ramadan Dagga Mujamad, este nuevo sistema independiente evoluciona el concepto de compras a plazos, al ofrecer 24 cuotas para la adquisición de productos de forma exclusiva en todas las tiendas de la multimarca a nivel nacional, a partir de este viernes 13 de febrero del presente año.

CrediMax Premium 24 cuotas nace como respuesta a la demanda de los consumidores que buscan mayor flexibilidad y capacidad de compra. Los venezolanos podrán ser parte y acceder al nuevo sistema a través de PriorityMax con una inversión de $40 dólares al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

CrediMax seguirá vigente en su modalidad habitual de hasta 12 cuotas a través de PriorityMax, con la afiliación de $20. Sin embargo, el presidente de la multimarca Nasar Dagga anunció que los clientes activos con esta modalidad podrán cambiarse al nuevo CrediMax Premium 24 cuotas en simples pasos y acceder a créditos con mayores beneficios.

"Nuestro compromiso siempre ha sido estar al lado de la familia venezolana. Con CrediMax Premium 24 cuotas, no solo estamos vendiendo productos, estamos entregando poder de compra real y sostenible en el tiempo", afirma Nasar Dagga, CEO de CLX Group, y presidente de MultiMax.

CrediMax Premium 24 cuotas, la nueva apuesta de MultiMax

La gran novedad que define a CrediMax Premium 24 cuotas es su plazo extendido de crédito hasta consumir el cupo total. Por primera vez en la historia reciente del comercio en Venezuela, un sistema de financiamiento directo permite a sus afiliados pagar en un total de 24 cuotas, duplicando las facilidades existentes en el mercado nacional.

El sistema fue diseñado para ser dinámico y premiar la fidelidad del cliente de la multimarca, así como ofrecer a los venezolanos una mayor asequibilidad para la compra de sus productos y renovación de sus hogares, oficinas, entre otros espacios, el cual ofrece al afiliarse a CrediMax Premium:

Un sistema de crédito más amplio: A diferencia de los modelos cerrados, CrediMax Premium 24 cuotas funciona como una línea de crédito hasta consumir el cupo total. A medida que el cliente cancela sus cuotas, el saldo se libera nuevamente para futuras compras, permitiendo un flujo constante de beneficios.

Escala al nuevo sistema: Aquellos usuarios que ya formaban parte del sistema CrediMax tradicional tienen la oportunidad de migrar al nuevo CrediMax Premium, elevando así sus posibilidades de financiamiento de manera inmediata.

Afiliación accesible: El ingreso a este ecosistema exclusivo tiene un costo de $40, lo que garantiza el acceso a los niveles superiores de crédito y a las 24 cuotas para la compra de productos exclusivos en las tiendas MultiMax.

Escalabilidad por niveles: El sistema se organiza por niveles de crédito que aumentan según el perfil y comportamiento de pago del afiliado, permitiendo alcanzar montos significativos para proyectos de equipamiento total del hogar.

¿Cómo formar parte?

Los interesados pueden realizar su proceso de afiliación o migración directamente en las tiendas MultiMax a nivel nacional. Con esta propuesta la multimarca reafirma su posición como la empresa privada con el sistema de crédito más sólido y disruptivo de toda Venezuela.

Paga a tiempo y participa por premios

Además de comprar sin intereses, CrediMax Premium premia tu puntualidad. Los usuarios que reportan sus pagos a tiempo participan automáticamente en sorteos mensuales de más de 100 productos, con tres ganadores mensuales por sede anunciados durante los primeros 5 días de cada mes a través de su cuenta de Instagram @multimax. Multimax también sortea cada año dos carros 0KM entre los usuarios de CrediMax que realizaron un pronto pago.

Con CrediMax Premium 24 cuotas y PriorityMax, tu experiencia de compra en MultiMax es más cómoda, flexible y llena de beneficios. Si aún no te has afiliado, este es el momento ideal para hacerlo.

Te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve mantente atento a nuestras redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para ti.

Nota de prensa

