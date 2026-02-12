Nueva Esparta está preparada para recibir turistas en Carnaval 2026: reservaciones hoteleras están al 100 %

Suscríbete a nuestros canales

Ante la proximidad del Carnaval, autoridades del estado Nueva Esparta anunciaron que la isla cuenta con una completa programación para los días de asueto.

La gobernadora, Marisel Velásquez, reconfirmó la realización de las actividades en la entidad insular.

Resaltó que los hoteles de la región registran 100 % de reservaciones para el Carnaval, de la misma forma como ocurrió en diciembre, por lo que existe una alta expectativa.

La mandataria regional enfatizó que, a pesar de los sucesos políticos ocurridos el 3 de enero, los carnavales están oficialmente autorizados. Recalcó que todos los municipios de la entidad, bajo la coordinación de los alcaldes, se encuentran organizados y listos para el evento.

Carrozas y comparsas están listas para desfilar

Foto: Cortesía

Respecto a los actos centrales para celebrar el Carnaval, la gobernadora informó que en los desfiles en Las Barrancas participarán de 23 a 25 agrupaciones en todas las categorías, lo que incluye carrozas, comparsas y trajes individuales.

Las celebraciones carnestolendas en Margarita se extenderán desde el domingo hasta el martes de Carnaval, y empalmarán con el Día de Los Enamorados, este sábado 14 de febrero.

Velázquez extendió la invitación a disfrutar de los carnavales en los 11 municipios de Nueva Esparta.

