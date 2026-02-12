Jóvenes oficialistas toman Caracas: así se vivió el Día de la Juventud 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, Caracas fue escenario de una movilización de jóvenes oficialistas con motivo del Día de la Juventud 2026.

La concentración comenzó en la Zona Rental y avanzó hasta la esquina de San Francisco, generando cortes de tráfico en varias avenidas principales del centro de la capital.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la autopista Gran Cacique Guaicaipuro y La Boyacá para evitar congestionamientos.

La marcha se caracterizó por la presencia de banderas, pancartas y consignas que destacaban la participación de la juventud en la vida política del país.

Paralelamente, otros grupos de jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, se concentraron en espacios como la Plaza del Rectorado de la UCV, con reclamos y expresiones propias sobre derechos civiles y situación política. Esto reflejó la diversidad de movilizaciones que se desarrollaron en la ciudad durante la fecha.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de agentes municipales y de tránsito, quienes coordinaron el flujo vehicular y garantizaron la seguridad en los puntos más concurridos, especialmente cerca de los cortes viales.

La presencia policial fue visible en todo el recorrido, asegurando que la marcha transcurriera de manera organizada.

