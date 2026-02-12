Anuncian plan de seguridad por carnavales en Venezuela: así será el despliegue a nivel nacional

Suscríbete a nuestros canales

El Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció el inicio del operativo de seguridad nacional "Carnavales Felices y Seguros 2026" desde las costas de Falcón.

Con este plan, el Gobierno busca garantizar la tranquilidad durante las fiestas que arrancan formalmente este sábado.

El despliegue para este año buscará cubrir troncales, balnearios y centros poblados.

Con 228.028 funcionarios entre Policía Nacional, Estadal, Municipal, GNB y Protección Civil y otros organismos, movilizaran 3.750 patrullas, 11.040 motos y 1.348 bicicletas, 71 grúas (totalmente gratuitas), 556 ambulancias. 7 aeronaves (aviones y helicópteros) y 134 embarcaciones.

«Van a estar compañeros de varios ministerios desplegados a lo largo y ancho (del país), 228.028 personas atendiendo a nuestra gente, prestándole apoyo; va a haber 3.750 vehículos a la orden de los temporadistas, 11.040 motos, 1.348 bicicletas, vamos a tener desplegados 470 vehículos especiales contra incendios y rescate», detalló Cabello.

De igual manera, detalló que se han habilitado 1.216 puestos de emergencia, 3.286 puntos de control y 511 playas aptas para los bañistas; también subrayó que estarán disponibles puntos de control migratorios, hospitales y notarías.

​»Cuiden a los niños, no habrá espacios para que puedan ocurrir tragedias. Hacemos un llamado especial a la prudencia y a la responsabilidad familiar durante los traslados y estancias en balnearios», enfatizó.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube