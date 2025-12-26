Green Card en EEUU: cómo y cuándo pagar la tarifa de inmigrante de USCIS para obtener el documento

Suscríbete a nuestros canales

Obtener una visa de inmigrante en Estados Unidos (EEUU), en un consulado, es un logro mayor, pero no es el último paso, el camino hacia la legalidad plena no termina allí, descubre qué más hay hasta que se tenga en sus manos la Green Card.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recuerda que el pago de la Tarifa de Inmigrante (USCIS Immigrant Fee) es un requisito obligatorio e indispensable para que la agencia procese el expediente y emita físicamente la tarjeta de residencia, la Green Card también conocida como "la Tarjeta Verde".

El costo de la Residencia Permanente

Esta cuota está diseñada para cubrir los costos operativos de la agencia, incluyendo la creación, producción y envío del documento oficial.

Es importante destacar que, bajo las tarifas vigentes desde el ajuste de abril de 2024, el monto es de $235 dólares.

USCIS enfatiza que este pago no es reembolsable, independientemente de si el trámite sufre retrasos o si el beneficiario decide no permanecer en el país posteriormente.

¿Cuándo y cómo realizar el pago?

La agencia recomienda realizar este proceso inmediatamente después de recibir la visa de inmigrante en la embajada o consulado extranjero y, preferiblemente, antes de abordar el avión hacia EEUU.

Plataforma única: el trámite se realiza exclusivamente de forma digital a través del portal oficial myUSCIS: USCIS - Immigrant Fee - USCIS Immigrant Fee

No se aceptan cheques ni pagos en efectivo en los puertos de entrada.

Si bien se permite pagar después de haber ingresado al país, USCIS advierte que la Green Card no se enviará a producción hasta que el sistema registre el pago.

Esto podría dejar al inmigrante sin un documento de identidad definitivo durante meses.

Una vez pagada la tarifa, puedes rastrear el estado de producción de tu tarjeta en el sitio oficial de "Case Status Online" usando el número de recibo que te entregue el sistema myUSCIS tras el pago.

Requisitos para el trámite

Para completar el pago, no es necesario que el titular lo haga personalmente; un familiar, empleador o representante legal puede efectuarlo. Sin embargo, se requieren dos datos fundamentales que aparecen en el paquete de visa o en el documento USCIS Immigrant Fee handout:

Número de Extranjero (A-Number): generalmente empieza con la letra "A" seguida de 9 dígitos.

generalmente empieza con la letra "A" seguida de 9 dígitos. ID de Caso del Departamento de Estado (DOS Case ID): código alfanumérico de tres letras seguido de 9 o 10 números (ej. LND2025...).

Además, ten en cuenta que si al llegar a EEUU te mudas de la dirección que diste en el consulado, debes actualizarla inmediatamente en el sistema de USCIS.

Si la tarjeta se envía a una dirección vieja, recuperarla puede ser un proceso costoso y lento, la Green Card tarda aproximadamente entre 90 y 120 días en llegar al domicilio registrado.

