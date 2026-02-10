Trump se reunirá con militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con militares que participaron en la operación que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores en Caracas, el pasado 3 de enero, así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de la base militar de Fort Bragg, centro de operaciones de las fuerzas Delta. La información fue suministrada este martes por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

"Me consta que tanto el presidente como la primera dama esperan con gran entusiasmo esta visita", agregó la funcionaria respecto a las expectativas del encuentro, donde también estará Melania Trump.

Muertos e infraestructuras destruidas durante la operación

Durante los hechos del 3 de enero, fueron destruidos sistemas de defensa aérea, se generaron daños y pérdidas materiales en la capital venezolana, así como en los estados Miranda y La Guaira.

Tras la captura del presidente y la primera dama, ambos fueron trasladados inicialmente a la base militar de Guantánamo, en Cuba. Posteriormente, fueron remitidos a la ciudad de Nueva York, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde esperan por su próxima audiencia en marzo.

De acuerdo con reportes oficiales del gobierno nacional, más de 100 personas resultaron muertas durante el operativo de las Fuerzas Delta, que son la unidad de élite del Ejército estadounidense.

