Ciudadanos se concentran frente a la Asamblea Nacional para solicitar celeridad en la Ley de Amnistía

Un grupo de familiares de personas detenidas por causas políticas se concentró este martes 10 de febrero frente a la sede de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas. La manifestación, de carácter pacífico, tiene como objetivo principal consignar una solicitud formal para que se agilice la discusión y aprobación definitiva del proyecto de Ley de Amnistía, anunciado recientemente por la administración de transición.

Peticiones centrales de la jornada

Los manifestantes, que portaban pancartas con los nombres y fotografías de sus allegados, centraron sus exigencias en tres puntos fundamentales para el proceso de reconciliación nacional:

Aprobación inmediata: solicitan que el Parlamento incluya con carácter de urgencia el debate de la ley en el orden del día, tras el anuncio de que la sesión prevista para tratar el tema fue pospuesta.

Transparencia en el proceso: demandan que se publiquen los listados y los criterios técnicos bajo los cuales se están ejecutando las medidas sustitutivas de libertad.

Libertad absoluta: los familiares enfatizan que las recientes excarcelaciones han sido, en su mayoría, bajo medidas cautelares (presentación en tribunales y prohibición de salida del país). Su solicitud ante el Legislativo es que la ley garantice el sobreseimiento definitivo de las causas judiciales.

Voceros del Comité por la Libertad de los Presos señalaron que, aunque valoran positivamente las más de 380 excarcelaciones ocurridas desde enero, el ritmo de estas ha disminuido en las últimas horas.

