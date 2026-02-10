Reporte Inameh: estabilidad atmosférica y bajas probabilidades de lluvias en gran parte del país este 10 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El reporte oficial del Inameh para la jornada de hoy indica que predomina una situación de estabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional. La influencia de una alta presión sobre el Caribe norte continúa inhibiendo la formación de nubosidad de gran desarrollo, lo que garantiza cielos despejados y baja probabilidad de precipitaciones en la mayoría de los estados

Región Central y Capital: se estima cielo parcialmente nublado durante el día, con nubosidad fragmentada en zonas de montaña. En Caracas, la temperatura mínima registrada fue de 17°C y se espera una máxima de 27°C en horas de la tarde.

Oriente y Llanos: predominarán condiciones de poca nubosidad y temperaturas que podrían alcanzar los 38°C en los estados llaneros, manteniendo un riesgo elevado de incendios forestales.

Zonas con lluvias dispersas: Se prevén algunos mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas de corta duración al sur de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, los Andes y el sur del Zulia, producto de la humedad transportada por los vientos alisios y efectos orográficos locales.

Estado del mar

Se mantiene el aviso de fuerte marejada en el Golfo de Venezuela con olas de hasta 1.5 metros. En el Litoral Central y la Zona Insular, las olas oscilarán cerca de 1 metro de altura con vientos de intensidad moderada.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube