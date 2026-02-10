Usan Biopago para las compras: conoce cuáles bancos lo ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

En el país la banca cuenta con sistema de Biopago para facilitar las transacciones, es un pago biométrico que permite a los usuarios pagar bienes o servicios solo con usar la huella dactilar, sin usar tarjetas ni claves.

El Biopago funciona con la mayoría de los bancos y el Monedero Patria. Se usa a través de un dispositivo punto de venta (POS) en comercios, con solo ingresar la cédula, el banco, el, tipo de cuenta y se confirma con la huella; con lo cual los pagos se hacen más rápidos y seguros.

Funciona como un punto de venta (POS) que identifica al usuario a través de su huella dactilar registrada en el CNE, lo que permite debitar directamente de cuentas bancarias de cualquier entidad nacional. Ofrece una forma de pago rápida, segura y sin contacto, ideal en un entorno de digitalización financiera.

En Venezuela hay varios bancos que cuentan con el sistema de pago Biopago: Banco de Venezuela (BDV), y bancos privados como Banesco, Activo, Exterior, Bancamiga, Mi Banco, Bancaribe, BNC, Banco Plaza, Bancrecer, 100 % Banco, Banplus, Banco Caroní, Banco del Tesoro, Del Sur, Banfanb, BFC; entre otros.

Cada banco le da un nombre diferente al sistema de pago mediante la huella dactilar o Biopago. Por ejemplo, el sistema de pago biométrico en el Banco de Venezuela se llama BiopagoBDV, Biopago en el Banco Exterior, Bancrecer Biopago permite a sus clientes realizar compras y transacciones con su huella dactilar en puntos de venta compatibles; y así sucesivamente con otros bancos.

Origen del Biopago en Venezuela

El Biopago en Venezuela surgió en 2016 como una respuesta a la severa escasez de efectivo, a permitir pagos mediante huella dactilar a través de una alianza entre el Banco de Venezuela y Biopago, C.A.; con el uso de la tecnología de las máquinas captahuellas que ya existían y se usaban en las elecciones.

Esta alianza permitió crear un sistema soberano que no dependiera de tarjetas ni redes internacionales, que integró progresivamente a toda la banca nacional para facilitar transacciones sin efectivo, solo con usar la cédula y huella para pagar con diferentes productos financieros, y eventualmente integró el Carnet de la Patria y el Petro; con lo cual se consolidó como una solución ante la crisis de liquidez.

Se distribuyeron dispositivos Biopago en comercios, que permitían y permiten hoy, pagar solo con la huella dactilar y el número de cédula.

Ventajas del Biopago frente a otras formas de pago

Es rápido y seguro debido a que el pago se confirma con la huella

Sencillo: es fácil de usar e instalar

Confiable: no compromete la información del cliente

Rápido: procesa las transacciones en poco tiempo

Ecológico: no utiliza comprobantes de papel

Desventajas del Biopago frente a otras modalidades de pago

Su dependencia tecnológica (requiere internet y puntos físicos)

Posibles fallas técnicas/software

La brecha digital y la necesidad de educación del usuario

La necesidad de tener una cuenta bancaria afiliada

A veces la percepción de lentitud comparado con otras opciones como el Pago Móvil o efectivo

