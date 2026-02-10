Banca

Usan Biopago para las compras: conoce cuáles bancos lo ofrecen

El biopago permite pagar compras de bienes o servicios solo con usar la huella dactilar. Le contamos qué bancos lo ofrecen, origen y ventajas

Por Zulay Camacaro
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 09:30 am
2001online - Caracas- Biopago
Foto: Freepik

En el país la banca cuenta con sistema de Biopago para facilitar las transacciones, es un pago biométrico que permite a los usuarios pagar bienes o servicios solo con usar la huella dactilar, sin usar tarjetas ni claves.

El Biopago funciona con la mayoría de los bancos y el Monedero Patria. Se usa a través de un dispositivo punto de venta (POS) en comercios, con solo ingresar la cédula, el banco, el, tipo de cuenta y se confirma con la huella; con lo cual los pagos se hacen más rápidos y seguros.

Funciona como un punto de venta (POS) que identifica al usuario a través de su huella dactilar registrada en el CNE, lo que permite debitar directamente de cuentas bancarias de cualquier entidad nacional. Ofrece una forma de pago rápida, segura y sin contacto, ideal en un entorno de digitalización financiera.

En Venezuela hay varios bancos que cuentan con el sistema de pago Biopago: Banco de Venezuela (BDV), y bancos privados como Banesco, Activo, Exterior, Bancamiga, Mi Banco, Bancaribe, BNC, Banco Plaza, Bancrecer, 100 % Banco, Banplus, Banco Caroní, Banco del Tesoro, Del Sur, Banfanb, BFC; entre otros.

Cada banco le da un nombre diferente al sistema de pago mediante la huella dactilar o Biopago. Por ejemplo, el sistema de pago biométrico en el Banco de Venezuela se llama BiopagoBDV, Biopago en el Banco Exterior, Bancrecer Biopago permite a sus clientes realizar compras y transacciones con su huella dactilar en puntos de venta compatibles; y así sucesivamente con otros bancos.

Foto: Cortesía

Origen del Biopago en Venezuela

El Biopago en Venezuela surgió en 2016 como una respuesta a la severa escasez de efectivo, a permitir pagos mediante huella dactilar a través de una alianza entre el Banco de Venezuela y Biopago, C.A.; con el uso de la tecnología de las máquinas captahuellas que ya existían y se usaban en las elecciones.

Esta alianza permitió crear un sistema soberano que no dependiera de tarjetas ni redes internacionales, que integró progresivamente a toda la banca nacional para facilitar transacciones sin efectivo, solo con usar la cédula y huella para pagar con diferentes productos financieros, y eventualmente integró el Carnet de la Patria y el Petro; con lo cual se consolidó como una solución ante la crisis de liquidez.

Se distribuyeron dispositivos Biopago en comercios, que permitían y permiten hoy, pagar solo con la huella dactilar y el número de cédula. 

Ventajas del Biopago frente a otras formas de pago

  • Es rápido y seguro debido a que el pago se confirma con la huella
  • Sencillo: es fácil de usar e instalar
  • Confiable: no compromete la información del cliente
  • Rápido: procesa las transacciones en poco tiempo
  • Ecológico: no utiliza comprobantes de papel

Desventajas del Biopago frente a otras modalidades de pago

  • Su dependencia tecnológica (requiere internet y puntos físicos)
  • Posibles fallas técnicas/software
  • La brecha digital y la necesidad de educación del usuario
  • La necesidad de tener una cuenta bancaria afiliada 
  • A veces la percepción de lentitud comparado con otras opciones como el Pago Móvil o efectivo

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
belleza
Empleo
bienestar
gastronomía
Martes 10 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América