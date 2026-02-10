Los arreglos que no pueden faltar el Día de los Enamorados: conozca los precios de los regalos para San Valentín

Suscríbete a nuestros canales

El Día de los Enamorados (o San Valentín) está cerca, quienes no tienen aún su regalo pueden optar por los tradicionales arreglos, que pueden ser florales, de chocolates o de peluches.

Por la fecha, muchos locales de arreglos aceptan encargados hasta el jueves 12 de febrero, no obstante, ya cuentan con regalos armados nada más para que el cliente escoja el que mejor le parece.

Hay varios tipos de arreglos y tamaños, los precios varían de acuerdo al regalo y qué tan grande es.

José Félix Lara / 2001

¿Cuánto cuestan los arreglos de San Valentín?

En Helados y Arreglos MMM en Sábana Grande se pueden encontrar una gran variedad de opciones de regalos para San Valentín.

Los arreglos tienen un precio aproximado que comienza en $5, con opciones de $ 5, $ 6, $ 8 y $ 10. También ofrecen tazas con chucherías y un globo sencillo por $ 12. A cada arreglo se le anexan tres golosinas, y el cliente puede agregar más si lo desea.

El arreglo más costoso disponible actualmente llega a $ 35 o $ 40.

El personal explicó a 2001 que, además de los arreglos, Helados MMM ofrece ofertas en tortas y brownies. Las decoraciones para los brownies tienen un costo a partir de $ 3, que incluye un globo normal con un mensaje pequeño como "te amo" para el 14 de febrero.

De 4 a 6 dólares, las decoraciones de los brownies incluyen una burbuja con globos, un sticker, estrellitas o corazones, dependiendo de la ocasión. La opción de $ 6 también incluye lucecitas de hadas en el globo.

Para el Día de los Enamorados, la tienda comenzó a agendar encargos desde la semana pasada y se pueden seguir agendando hasta el jueves. Los clientes pueden retirar sus encargos en la tienda o, si desean sorprender, la tienda puede enviarlos al punto que deseen.

José Félix Lara / 2001

Ramos para el Día de los Enamorados

Por otro lado, las flores y ramos también son muy pedidos, en Sábana Grande se pueden encontrar dos kioskos que ofrecen arreglos flores desde los 2 dólares o 800 bolívares.

También hay peluches con chocolate, que se venden por $ 12. Los girasoles están disponibles por 800 bolívares. Además, se pueden encontrar "detallitos" por $ 10 y arreglos por $ 6.

Los arreglos más grandes están hechos de flores artificiales y eternas. En algunos casos no incluyen chucherías para que los clientes puedan añadir lo que deseen.

José Félix Lara / 2001

Hay regalos con tres flores por $ 10 y otros con dos flores por $ 8. Entre los arreglos artificiales, hay opciones de $ 18, $ 20 y $ 25. Actualmente, solo están disponibles los arreglos ya hechos.

Los vendedores mencionan que el 14 de febrero, generalmente para el mediodía, ya no tienen mercancía debido a la rápida venta de las flores, por lo que es recomendable comprar a tiempo.

José Félix Lara / 2001

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube