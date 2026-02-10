Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico: dos muertos y un sobreviviente

Suscríbete a nuestros canales

El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre una nueva operación militar realizada en el océano Pacífico oriental contra una embarcación utilizada para el narcotráfico.

La acción se llevó a cabo ayer 9 de febrero y fue catalogada como un ataque cinético letal. Según las autoridades estadounidenses, la intervención formó parte de sus estrategias para combatir el tráfico de drogas por vía marítima.

La misión estuvo a cargo de la fuerza operativa conjunta Southern Spear, bajo la supervisión del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur. Esta unidad coordina acciones aéreas, navales y de inteligencia en zonas consideradas de alto riesgo.

Antes del ataque, los organismos de inteligencia estadounidenses realizaron un seguimiento detallado de la narcolancha. Las investigaciones confirmaron que la embarcación se desplazaba por rutas marítimas conocidas por su vinculación con el narcotráfico.

Además, se determinó que participaba activamente en operaciones ilegales en el Pacífico oriental. El resultado de la intervención dejó un saldo de dos presuntos narcotraficantes muertos, a quienes Estados Unidos calificó como narcoterroristas.

Un tercer tripulante sobrevivió al ataque y actualmente es buscado por las autoridades. Las labores de rastreo continúan en la zona donde ocurrió el incidente. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de los involucrados.

