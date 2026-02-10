¡Atención conductores! Así puede obtener la licencia de quinto grado en simples pasos: INTT detalla los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), mantiene abierto el proceso para obtener la licencia de quinto grado.

Este documento es indispensable para quienes desean operar vehículos de gran tamaño, garantizando que el conductor posee la experiencia y los conocimientos necesarios para circular con seguridad.

Para obtener esta acreditación, los aspirantes deben superar un examen teórico y práctico que valida sus capacidades técnicas. Es importante destacar que este trámite está diseñado específicamente para conductores con trayectoria que buscan manejar unidades de transporte de pasajeros o carga pesada en todo el territorio nacional.

¿Qué puedes conducir con la licencia de 5° grado?

La licencia de quinto grado permite operar transporte público de hasta 33 puestos y vehículos de carga que no superen los 9.000 kilogramos. Entre los vehículos comunes que se incluyen en esta categoría se encuentran:

Camiones de carga mediana : como los modelos tipo 750 o camiones de plataforma.

: como los modelos tipo 750 o camiones de plataforma. Unidades de transporte : microbuses, cavas y camiones de distribución de mercancía de gran volumen.

: microbuses, cavas y camiones de distribución de mercancía de gran volumen. Vehículos especiales: grúas de remolque y camiones de estacas.

Requisitos y recaudos obligatorios

Si tienes más de 25 años, estos son los documentos que debes presentar para iniciar el trámite:

Planilla Única de Trámite obtenida a través del portal oficial.

obtenida a través del portal oficial. Cédula de Identidad laminada y vigente.

y vigente. Certificado Médico Vial , vigente y emitido por la autoridad correspondiente.

, vigente y emitido por la autoridad correspondiente. Certificado de conducir : expedido por una Escuela de Transporte autorizada o un examinador del INTT.

: expedido por una Escuela de Transporte autorizada o un examinador del INTT. Comprobante de pago: recibo de los medios de pago utilizados para el trámite.

Otros grados de licencia según el vehículo

Es fundamental conocer que existen otros permisos dependiendo de lo que necesites conducir:

1° Grado : para vehículos de tracción humana (bicicletas) o animal (carretas).

: para vehículos de tracción humana (bicicletas) o animal (carretas). 2° Grado : exclusiva para motocicletas. El tipo "A" es para menores de edad (motos hasta 80cc) y el "B" para mayores de 18 años (cualquier cilindrada).

: exclusiva para motocicletas. El tipo "A" es para menores de edad (motos hasta 80cc) y el "B" para mayores de 18 años (cualquier cilindrada). 3° Grado : para carros particulares de hasta 9 puestos y carga ligera que no pase de los 2.500 kg.

: para carros particulares de hasta 9 puestos y carga ligera que no pase de los 2.500 kg. 4° Grado: habilita para transporte público de hasta 12 puestos o carga de hasta 6.000 kg. Requiere tener al menos 21 años.

