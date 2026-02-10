Guía de alquiler 2026: cómo rentar casa en EEUU si eres inmigrante (Requisitos y derechos)

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar un hogar es uno de los pasos más desafiantes para la comunidad inmigrante en EEUU, especialmente en un 2026 marcado por una alta demanda de vivienda.

Ya sea que cuente con un estatus legal definido o se encuentre en proceso de regularización, conocer sus derechos y los requisitos del mercado es fundamental para evitar abusos y tomar una decisión financiera inteligente.

Requisitos comunes en el mercado actual

Para este año, la mayoría de los arrendadores han estandarizado sus exigencias.

Aunque cada dueño es diferente, estos son los documentos que debes tener listos:

Identificación oficial: pasaporte vigente de tu país de origen o licencia de conducir de EEUU.

pasaporte vigente de tu país de origen o licencia de conducir de EEUU. Número de identificación fiscal: Puede ser el Número de Seguro Social (SSN) o el ITIN (Individual Taxpayer Identification Number).

Aclaratoria: el Seguro Social no lo emite USCIS, sino la Administración del Seguro Social (SSA).

Prueba de ingresos: generalmente se exige demostrar que ganas tres veces el valor de la renta. Puedes usar talones de pago (pay stubs) o estados de cuenta bancarios de EEUU.

generalmente se exige demostrar que ganas tres veces el valor de la renta. Puedes usar talones de pago (pay stubs) o estados de cuenta bancarios de EEUU. Historial de crédito y antecedentes: los dueños revisan el reporte de crédito para ver tu historial de pagos y verificar que no tengas órdenes de desalojo (evictions) previas.

Tip pro: Cartas de recomendación - Si eres nuevo en el país, una carta de tu empleador o de un arrendador anterior (incluso de tu país de origen) puede ayudar a generar confianza con el nuevo casero.

¿Se puede rentar sin estatus legal en 2026?

Es un mito común que es ilegal rentar a personas sin documentos.

No existe ninguna ley federal que prohíba a un propietario alquilar una vivienda a un inmigrante indocumentado.

De hecho, muchos propietarios aceptan el número ITIN en lugar del Seguro Social para realizar la verificación de antecedentes.

Si no tienes historial crediticio en EEUU, es probable que te soliciten un depósito de seguridad más alto (a veces el equivalente a dos meses de renta) o un "co-signer" (fiador) que tenga buen crédito.

Tus derechos bajo la Ley de Vivienda Justa (FHA)

Independientemente de tu estatus migratorio, estás protegido por la Ley de Vivienda Justa.

Esto significa que es ilegal que un dueño te niegue la renta, basado exclusivamente en tu nacionalidad, raza, religión o estado familiar.

Si un arrendador te pregunta por tu estatus legal solo para intimidarte o negarte el servicio mientras se lo permite a personas de otras nacionalidades, podrías estar siendo víctima de discriminación, lo cual es sancionable por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Dato: Seguro de Inquilino (Renter's Insurance): muchos edificios ahora lo exigen. Es económico (unos $15-$20 al mes) y protege tus pertenencias en caso de incendio o robo.

