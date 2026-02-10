Último minuto

Juan Pablo Guanipa llega a Maracaibo bajo casa por cárcel: declaraciones de su hijo

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, reveló hace minutos detalles de su nueva medida cautelar.

Por Jessica Molero
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 11:07 am
Juan Pablo Guanipa
Foto: Juan Pablo Guanipa

 

Juan Pablo Guanipa fue trasladado a Maracaibo bajo la medida de casa por cárcel, confirmó su hijo Ramón Guanipa, quien expresó alivio por poder reunirse con su familia. 

A pesar de este traslado, la familia reiteró que la detención domiciliaria sigue siendo prisión y exigió su libertad plena, así como la de todos los privados de libertad por razones políticas en Venezuela.

Por medio de un comunicado a través de su cuenta en X, Ramón agradeció al gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su apoyo a la causa. 

“Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.

Asimismo, la red social X, de Primero justicia, también adelantó algunos detalles, informando que Guanipa había sido trasladado a su vivienda en Maracaibo a las 10 de la mañana de este martes 10 de febrero.

 

Martes 10 de Febrero - 2026
