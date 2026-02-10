Juan Pablo Guanipa llega a Maracaibo bajo casa por cárcel: declaraciones de su hijo

Suscríbete a nuestros canales

Juan Pablo Guanipa fue trasladado a Maracaibo bajo la medida de casa por cárcel, confirmó su hijo Ramón Guanipa, quien expresó alivio por poder reunirse con su familia.

A pesar de este traslado, la familia reiteró que la detención domiciliaria sigue siendo prisión y exigió su libertad plena, así como la de todos los privados de libertad por razones políticas en Venezuela.

Por medio de un comunicado a través de su cuenta en X, Ramón agradeció al gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su apoyo a la causa.

“Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.

Asimismo, la red social X, de Primero justicia, también adelantó algunos detalles, informando que Guanipa había sido trasladado a su vivienda en Maracaibo a las 10 de la mañana de este martes 10 de febrero.

