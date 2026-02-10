Próximos pagos al personal del Ministerio de Educación: 10 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas se espera que el personal del Ministerio de Educación reciba una serie de pagos.

Esto debido al cronograma de pagos del mes anterior.

¿Qué pagos activarán para el personal del Ministerio de Educación?

Para este 10 de febrero se espera que se deposite la primera quincena del segundo mes de 2026, pago abonado en las cuentas nominas.

Mientras que para el 13 de febrero se estima el abono del cestaticket, este se lleva a cabo mediante el proceso de acreditación del ICGE (Indice de Carrera, Grado y Escalafón), un procedimiento de pago extraordinario dirigido a personal activo y jubilado del Ministerio de Educación.

Se acreditará a través del Sistema Patria.