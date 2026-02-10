Presidenta de la ONU alerta: no se debe seguir a Trump solo por “llevarnos bien”

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, advirtió a los países europeos sobre los riesgos de ceder ante Estados Unidos únicamente para mantener buenas relaciones o evitar sanciones comerciales.

En un discurso ante el Parlamento Europeo, subrayó que no se deben negociar los hechos ni sacrificar principios por conveniencia política, según información de la agencia de noticias EFE.

"No podemos seguir la corriente sólo por llevarnos bien y confiando en que evitaremos aranceles"

Además, insistió en la necesidad de que los países cumplan puntualmente con sus aportes a la ONU, frente a la crisis de liquidez causada por los recortes financieros de Washington.

"Este viraje geopolítico hacia un mundo en el que el poder tiene la razón contradice más de un siglo de lecciones difíciles y sangrientas que los pueblos de esta región recuerdan demasiado bien. Los estándares que fijamos tras estas experiencias, que parecían grabados en piedra, se cuestionan, ignoran y violan abiertamente ahora"

La funcionaria también recordó que los estándares internacionales, construidos tras lecciones históricas difíciles, están siendo cuestionados, y que defenderlos es esencial para garantizar la paz y la seguridad global.

