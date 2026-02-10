El IRS aclara el misterio: por qué debes declarar tus ingresos aunque no recibas el formulario

Suscríbete a nuestros canales

El IRS dio un giro inesperado a las reglas del juego para este febrero de 2026. Tras años de incertidumbre y planes para rastrear hasta el último centavo, la nueva ley "One Big Beautiful Bill" devuelve el umbral del formulario 1099-K a los $20,000, eliminando el polémico límite de los $600 que acechaba a los trabajadores independientes.

Sin embargo, hay una trampa: que no recibas el papel no significa que el dinero sea invisible para el gobierno. Si vendiste productos o servicios por Venmo, PayPal o Zelle, el IRS sigue esperando su parte.

El gran cambio: ¿Quién recibe el formulario en 2026?

Este año fiscal, las plataformas de pago solo están obligadas a enviarte el formulario 1099-K y reportar tus ingresos directamente al IRS si cumples con ambos requisitos:

Monto total: Recibiste más de $20,000 en pagos por bienes o servicios. Volumen: Realizaste más de 200 transacciones separadas.

Este es un salto enorme comparado con el límite de $5,000 de 2024. No obstante, estados como Maryland, Massachusetts, Vermont y Virginia mantienen umbrales locales mucho más bajos, por lo que podrías recibir el formulario aunque no llegues a la cifra federal.

El mito del "Ingreso Libre de Impuestos"

Aquí es donde muchos contribuyentes cometen errores costosos. El IRS es muy claro: el cambio solo afecta a quién recibe el formulario, no a quién debe pagar impuestos.

Si ganaste $1,000: No recibirás el 1099-K, pero debes reportarlos en tu declaración.

Pagos personales: El envío de dinero entre amigos (dividir una cena o regalos) sigue exento y no debe incluirse en el formulario.

Ventas por debajo del costo: Si vendiste un sofá viejo por $500 pero te costó $1,000 originalmente, no hay ganancia imponible, pero si recibes el formulario, deberás justificarlo para evitar multas.

¿Qué pasa si ignoras el formulario 1099-K?

Ignorar este documento es la forma más rápida de atraer una auditoría o un aviso de cobro. El IRS ya tiene una copia de ese formulario en su sistema; si las cifras de tu declaración no coinciden con las que envió Venmo o PayPal, el algoritmo marcará tu cuenta de inmediato.

Tip de experto: Si recibes un 1099-K por error (por ejemplo, por transferencias personales), no lo ignores. Contacta a la plataforma para una corrección y guarda toda la evidencia de que ese dinero no fue por trabajo o ventas.

