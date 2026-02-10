Hombre podría pasar el resto de su vida en prisión por amenazas contra Trump: evalúan dura sentencia

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 36 años de edad podría pasar cerca de 100 años en prisión, tras ser acusado por presuntamente realizar amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sospechoso, residente de North Richland Hills (Texas) fue acusado formalmente por las amenazas en línea de agresión y asesinato contra Trump y agentes de organismos de seguridad como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cargos por amenazas contra funcionarios federales

El medio AlDíaDallas detalló que el detenido responde al nombre de Francisco Jesús Mena, quien fue acusado formalmente por un gran jurado federal de 10 cargos de amenaza a un funcionario federal.

Mena fue arrestado por el delito y compareció por primera vez ante el magistrado el pasado 7 de enero.

El comunicado del Departamento de Justica indicó que Mena comparecerá para la lectura de cargos por los cargos este miércoles, 11 de febrero. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 96 años de prisión federal.

“Cualquier amenaza contra el presidente, funcionarios federales y agentes será investigada exhaustivamente y procesada con prontitud”, declaró el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould.

Publicó amenazas contra ICE y Trump

En mayo de 2025, Mena presuntamente publicó varias amenazas en redes sociales, en las que afirmaba que planeaba agredir a funcionarios federales, dijeron las autoridades.

“El FBI se toma muy en serio las amenazas en línea a funcionarios federales y a las fuerzas del orden”, declaró el agente especial a cargo del FBI en Dallas, R. Joseph Rothrock.

“Usar plataformas en línea para amenazar la vida de otros no exime a nadie de las consecuencias”, manifestó el funcionario.

