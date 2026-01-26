Trump agradece a los líderes venezolanos las excarcelaciones aceleradas: Este ritmo aumentará

Suscríbete a nuestros canales

En un mensaje ofrecido este lunes 26 el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha expresado su agradecimiento a las autoridades venezolanas por el ritmo "acelerado" de las excarcelaciones de varios venezolanos .

El mandatario estadounidense calificó este proceso como un "poderoso gesto humanitario" y aseguró que el flujo de liberaciones no solo se mantendrá, sino que aumentará en los próximos días.

A través de sus canales oficiales, el presidente Trump manifestó su satisfacción por la respuesta de la dirigencia encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

"Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y que este ritmo aumentará en el futuro próximo. Quisiera agradecer a los líderes venezolanos por aceptar este poderoso gesto humanitario. PRESIDENTE DONALD J. TRUMP".

Cifras

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó,eque ya se han contabilizado más de 600 excarcelaciones desde el inicio del plan de liberaciones en el mes de diciembre.

En dias recientes, se confirmó la liberación de 6 ciudadanos españoles, quienes según fuentes diplomáticas se encuentran en buen estado.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube