Secretario de la OTAN descarta que Europa pueda defenderse militarmente sin EEUU: Nos necesitamos mutuamente

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, compareció este lunes ante el Parlamento Europeo para analizar la situación de seguridad del continente.

Durante su intervención, Rutte descartó la posibilidad de que Europa logre una autonomía militar total, calificando dicha aspiración de poco realista desde el punto de vista estratégico, y sostuvo que la arquitectura de seguridad europea depende estructuralmente de la participación militar de Estados Unidos.

“Si alguien aquí todavía piensa que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No pueden. Nosotros no podemos; nos necesitamos mutuamente”, subrayó el alto funcionario ante el pleno.

Costes económicos y disuasión nuclear

El secretario general detalló las exigencias financieras que supondría para los países europeos una defensa independiente. Según sus cálculos, el gasto militar debería ascender a cerca del 10% del PIB, una cifra que supera ampliamente los niveles actuales de inversión de los Estados miembros.

Aparte de la inversión en armamento convencional, Rutte destacó la necesidad de desarrollar una capacidad de disuasión nuclear propia, lo que requeriría el desembolso de “miles y miles de millones de euros”.

Al respecto, advirtió sobre el riesgo de perder la protección del paraguas nuclear estadounidense: “Así que nada, los que quieran, buena suerte”, añadió.

Rechazo a la posibilidad de un ejército europeo propio

El jefe de la Alianza se mostró crítico con las propuestas de crear un ejército europeo. Argumentó que una fuerza militar exclusiva de la UE generaría duplicidades innecesarias en las estructuras ya existentes. Según su análisis, esta fragmentación de la seguridad occidental beneficiaría directamente a los intereses de Rusia.

“A Putin le encantaría”, afirmó Rutte en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin.

La postura de la OTAN se basa en la complementariedad. Rutte explicó que la Alianza debe mantener el mando, el control y las capacidades militares, mientras que la Unión Europea debe centrarse en la regulación, la base industrial y la búsqueda de financiación. Para el secretario general, cualquier intento de solapar estas funciones debilitaría la posición estratégica frente a adversarios externos.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube