Lula da Silva: hablé con el presidente Trump y le pedí trabajar por el bienestar del pueblo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una conversación telefónica con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron distintos temas de la agenda internacional.

Entre los puntos centrales del intercambio figuró la situación en Venezuela, asunto que ambos líderes analizaron desde una perspectiva regional y diplomática.

Durante el contacto, Lula remarcó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en América Latina.

El mandatario brasileño insistió en que cualquier acercamiento internacional debe priorizar el bienestar del pueblo venezolano y evitar escenarios de confrontación que afecten a la región.

Tras la llamada, el jefe de Estado de Brasil señaló públicamente que hubo un intercambio de opiniones sobre la realidad venezolana.

"Intercambiamos opiniones sobre la situación en Venezuela. Destaqué la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".

En ese contexto, reiteró la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo entre los países, como vía para impulsar soluciones pacíficas y consensuadas.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube