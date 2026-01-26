Cuentas Trump 2026: el plan de ahorro que promete $300.000 para cuando tu hijo cumpla 18 años

Suscríbete a nuestros canales

El futuro financiero de los niños en Estados Unidos está a punto de cambiar con el lanzamiento de las denominadas "Cuentas Trump".

En plena temporada de impuestos, el IRS confirmó que los padres ya pueden iniciar el registro de sus hijos para acceder a este ambicioso fondo de ahorro e inversión establecido bajo la ley One Big Beautiful Bill.

Diseñadas para funcionar de forma similar a un fondo de jubilación, estas cuentas buscan que cada joven estadounidense cuente con un capital significativo al cumplir los 18 años para comprar su primera casa, estudiar o emprender un negocio.

¿Cómo funcionan y quién pone el dinero?

Cualquier menor de 18 años con número de Seguro Social es elegible. La cuenta crece a través de una combinación de fondos públicos y privados:

Capital semilla del Tesoro: Los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un depósito inicial de $1,000 . Aquellos menores de 10 años que no entren en ese rango podrían recibir un pago único de $250 .

Aportaciones de familiares: Padres, abuelos y amigos pueden contribuir hasta $5,000 anuales (límite ajustable por inflación).

Apoyo empresarial: Los empleadores pueden aportar hasta $2,500 al año por cada hijo de sus empleados (esto cuenta dentro del límite de los $5,000).

Filantropía: Se permiten donaciones de "estadounidenses ricos" y organizaciones benéficas, las cuales no computan para el límite anual.

La magia del interés compuesto: ¿$1 millón a los 28 años?

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha proyectado cifras asombrosas basadas en el rendimiento histórico del mercado (S&P 500):

Un depósito único de $1,000 podría transformarse en $600,000 al momento de la jubilación.

Si se realizan las contribuciones máximas anuales, un niño nacido en 2026 podría tener más de $300,000 al cumplir los 18 años .

En un escenario de alto rendimiento, la cuenta podría superar el millón de dólares cuando el titular cumpla los 28 años.

Cómo registrar a tu hijo hoy mismo

Aunque el portal oficial de las Cuentas Trump se lanzará el 5 de julio de 2026, no es necesario esperar hasta el verano para asegurar el lugar de tu hijo.

Declaración de Impuestos 2025: Al presentar tus impuestos este año, debes completar el Formulario 4547 (un número que hace referencia a los mandatos 45 y 47 de Donald Trump). Información requerida: Necesitarás el nombre, dirección y número de Seguro Social tanto tuyo como de tu hijo. Capital semilla: En el formulario se te preguntará explícitamente si deseas solicitar el capital inicial de $1,000 del Tesoro.

Importante: A diferencia de las cuentas educativas 529, el dinero de la Cuenta Trump es flexible. Al cumplir los 18 años, el joven puede usarlo para gastos de educación, el enganche de una casa o capital semilla para una empresa.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube