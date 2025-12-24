Nuevo documento obligatorio del IRS para obtener los $1.000 de las Cuentas Trump: así se registra en familia

Suscríbete a nuestros canales

Para muchas familias, el ahorro temprano es la clave para asegurar el futuro educativo y personal de sus hijos.

Dentro de un entorno económico de costos crecientes, la implementación de las "Cuentas Trump" generan altas expectativas al ofrecer un camino sencillo para que los menores cuenten con un fondo financiero desde sus primeros años de vida.

De acuerdo con Solo Dinero, la iniciativa dio un paso decisivo esta semana con el estreno de su sitio web oficial y la publicación de un formulario específico por parte del IRS.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa tiene como eje central la entrega de un depósito inicial de $1.000 por cada menor elegible.

Según el Departamento del Tesoro, este dinero se deposita en una cuenta a nombre del niño con el fin de que genere intereses a largo plazo.

El objetivo es que, al alcanzar la mayoría de edad, el joven cuente con un capital destinado a estudios superiores o gastos esenciales para su vida adulta.

El nuevo Formulario 4547 del IRS

Para formalizar el proceso, el IRS lanzó el Formulario 4547. Este documento es indispensable para registrar las cuentas y reportar tanto el depósito inicial como cualquier contribución extra que la familia desee realizar.

Su diseño es simplificado para que los padres no cometan errores en sus declaraciones de impuestos y puedan cumplir con los requisitos legales sin necesidad de asesoría técnica profunda.

¿Quiénes pueden participar?

No todos los niños reciben el mismo beneficio. El aporte de los $1.000 del Tesoro está destinado exclusivamente a los recién nacidos a partir de 2025.

Por su parte, los niños nacidos antes de ese año podrán abrir estas cuentas para aprovechar sus ventajas fiscales (ahorro de impuestos), pero no recibirán el depósito inicial del gobierno.

Herramientas digitales y registro

El nuevo sitio web oficial centraliza toda la operación del programa. A través de esta plataforma, los padres pueden verificar la elegibilidad de sus hijos y realizar el proceso de apertura de cuenta de forma digital.

Esta herramienta busca evitar los trámites presenciales y permitir que las familias monitoreen el crecimiento del fondo de manera transparente.

Recomendaciones para las familias

Es fundamental entender que este dinero tiene restricciones de retiro. Los fondos están diseñados para permanecer invertidos durante años y no pueden utilizarse para gastos corrientes inmediatos.

Las autoridades sugieren ver este programa como un complemento a otros planes de ahorro y revisar los términos de uso en el portal oficial antes de completar el registro.

