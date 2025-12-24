Obsequios

¿Sabes qué regalar en estas navidades? Conoce las opciones disponibles para comprar en cuotas con Cashea

La inicial y las cuotas van a depender del nivel en el Club Cashea Más del usuario

Por Selene Rivera
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 08:30 pm
Foto: Referencial

Para estas navidades se pueden realizar diferentes tipos de regalos a amigos y familiares pagando en cuotas a través de Cashea.

En sus redes, la plataforma enlistó algunos de los obsequios que servirán para el tradicional del amigo secreto o incluso a familiares.

Regalos en Navidad 2025

De acuerdo con la información proporcionada por Cashea, estos son algunos de los obsequios disponibles:

  • Corneta portátil Aiwa 20watts: inicial del 25% de 12 dólares más tres cuotas sin interés
  • Cepillo secador Revlon 3 temperaturas:  inicial del 25% de 25 dólares más tres cuotas sin interés
  • Vaso térmico Contigo 1180ml: inicial del 25% de 18,40 dólares más tres cuotas sin interés
  • Zapato de Hombre New Balance 420: inicial del 25% de 54 dólares más tres cuotas sin interés
  • Plancha de cabello Rucha. Titanium Argan:  inicial del 25% de 21,25 dólares más tres cuotas sin interés

Cabe destacar que la inicial y las cuotas van a depender del nivel en el Club Cashea Más del usuario.

 

