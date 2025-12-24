¿Sabes qué regalar en estas navidades? Conoce las opciones disponibles para comprar en cuotas con Cashea

Para estas navidades se pueden realizar diferentes tipos de regalos a amigos y familiares pagando en cuotas a través de Cashea.
En sus redes, la plataforma enlistó algunos de los obsequios que servirán para el tradicional del amigo secreto o incluso a familiares.
Regalos en Navidad 2025
De acuerdo con la información proporcionada por Cashea, estos son algunos de los obsequios disponibles:
- Corneta portátil Aiwa 20watts: inicial del 25% de 12 dólares más tres cuotas sin interés
- Cepillo secador Revlon 3 temperaturas: inicial del 25% de 25 dólares más tres cuotas sin interés
- Vaso térmico Contigo 1180ml: inicial del 25% de 18,40 dólares más tres cuotas sin interés
- Zapato de Hombre New Balance 420: inicial del 25% de 54 dólares más tres cuotas sin interés
- Plancha de cabello Rucha. Titanium Argan: inicial del 25% de 21,25 dólares más tres cuotas sin interés
Cabe destacar que la inicial y las cuotas van a depender del nivel en el Club Cashea Más del usuario.
