¿Perdiste tu clave Cantv? Así puedes restablecer tus datos de acceso: consultas y métodos de pago disponibles

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó sobre los mecanismos digitales para que los usuarios puedan gestionar sus cuentas desde la comodidad del hogar.

Estas herramientas buscan simplificar procesos que anteriormente requerían asistencia presencial, permitiendo que cada cliente mantenga el control total sobre su información de acceso y sus pagos mensuales.

A través de su plataforma oficial, la estatal ofrece soluciones rápidas para quienes presentan inconvenientes al ingresar al sistema o simplemente desean verificar el monto de su deuda.

¿Cómo recuperar tu usuario y contraseña?

Si no recuerdas tus datos para ingresar al sistema y revisar tu factura, sigue esta ruta:

Entra en www.cantv.com.ve.

Selecciona Consulta tu factura y luego la opción Hogares/Pymes.

Presiona en ¿Olvidó sus datos? e introduce el correo con el que te registraste.

Si no recuerdas el correo o las preguntas de seguridad, elige la opción Haga clic aquí, rellena los datos y recupera el acceso a tu cuenta de email.

Responde las preguntas de seguridad y elige Correo electrónico para recibir tu usuario y una clave temporal.

Entra a tu correo, anota los datos e inicia sesión en Cantv para cambiar la contraseña por una definitiva.

Pasos para consultar tu saldo rápidamente

Si solo necesitas saber cuánto debes pagar este mes, el proceso es más corto:

Visita el portal oficial de Cantv.

Haz clic en el botón Consulta tu saldo.

Escribe tu código de área y tu número de teléfono fijo.

Resuelve el código de verificación (captcha) que aparece en pantalla y dale a Enviar Solicitud.

Opciones para pagar Cantv por internet

Una vez que conozcas tu saldo, no es necesario salir de casa para cancelar la factura. Puedes usar los siguientes métodos:

Banca en línea: casi todos los bancos nacionales (como Banco de Venezuela, Mercantil, Banesco o Provincial) tienen la opción en su menú de "Pagos de Servicios". Solo debes afiliar tu número de teléfono.

Plataforma Patria: a través del monedero, en la sección de "Servicios", puedes pagar directamente con el saldo disponible en tu cuenta.

Aplicaciones móviles: muchas entidades bancarias permiten el pago rápido desde sus apps en el celular, facilitando la transacción en segundos.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube