Reembolsos Pensilvania: consulta el estado de tu pago durante diciembre 2025

El Departamento de Tesorería y el Departamento de Ingresos de Pensilvania están trabajando para asegurar que el Programa de Reembolso de Impuestos a la Propiedad y Alquiler (PTRR) siga funcionando sin problemas durante este cierre de año.

Miles de adultos mayores y personas con discapacidad recibirán sus cheques o depósitos directos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, mientras el estado se encarga de procesar las solicitudes aprobadas en esta última parte del ciclo fiscal.

Los pagos residuales en Pensilvania siguen en marcha

El estado está procesando y enviando estos reembolsos de manera continua. Aunque la mayoría de los pagos comenzaron a distribuirse el 1 de julio, la Tesorería de Pensilvania ha confirmado que continúa emitiendo pagos "a medida que recibe las aprobaciones del Departamento de Ingresos", indica el Departamento del Tesoro de Pensilvania.

Esto significa que si enviaste tu solicitud recientemente o si tu trámite necesitó una verificación adicional, es posible que tu pago llegue durante las festividades de diciembre o en las primeras semanas de enero.

Este programa, que se financia a través de la Lotería de Pensilvania y los ingresos del juego, brinda un alivio financiero esencial para aquellos que enfrentan altos costos de vivienda.

Montos de los reembolsos y elegibilidad

Gracias a la histórica expansión firmada por el Gobernador Josh Shapiro, el reembolso máximo ha subido de $650 a $1.000.

Los montos se establecen en función del ingreso del hogar:

Ingresos Anuales Reembolso Máximo $0 – $8.270 $1.000 $8.271 – $15.510 $770 $15.511 – $18.610 $460 $18.611 – $46.520 $380

Según el Departamento de Ingresos de Pensilvania, los beneficiarios que pueden calificar incluyen a adultos de 65 años o más, viudas y viudos de 50 años o más, así como a personas con discapacidades que tengan más de 18 años.

Un dato importante a tener en cuenta es que los solicitantes pueden restar el 50% de sus ingresos del Seguro Social al determinar su elegibilidad.

¿Cómo rastrear tu pago de reembolso en Pensilvania?

Si quieres saber el estado de tu reembolso, el estado ha habilitado la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?" en el sitio oficial de myPATH. Solo necesitas ingresar tu número de Seguro Social, el año de la reclamación y tu fecha de nacimiento.

Este esfuerzo estatal tiene como objetivo aliviar el impacto de la inflación y asegurar que los ciudadanos más vulnerables mantengan su estabilidad en el hogar durante el invierno.

