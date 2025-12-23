¿Problemas con BiopagoBDV? Recomendaciones para solucionar el error de huella digital

Suscríbete a nuestros canales

Eventualmente, usuarios que deciden usar BiopagoBDV han reportado problemas al momento de realizar pagos o cancelar el cupo de gasolina subsidiada, debido a que el sistema no reconoce correctamente la huella dactilar.

Este inconveniente es común entre los participantes del Sistema Patria y genera retrasos y molestias en las transacciones diarias, según la información del medio La Verdad de Monagas.

Se debe resaltar que el funcionamiento del BiopagoBDV depende de la información almacenada en las bases de datos del Saime y del CNE.

Por tanto, cualquier error en la digitalización de la huella o datos desactualizados pueden provocar que el sistema no identifique al usuario. Esto afecta tanto a personas con cédulas recientes como a quienes poseen documentos más antiguos.

Opción 1: renovación de la cédula

Una alternativa recomendada es solicitar una nueva cédula de identidad. Usuarios con documentos vencidos o con muchos años de emisión pueden enfrentar problemas de reconocimiento.

Renovar la cédula garantiza que los datos de la huella estén actualizados y aumenta la probabilidad de éxito en el pago digital.

Opción 2: actualización de datos en el CNE

Actualizar la información personal directamente en el CNE es otra medida efectiva. Esta opción puede ser más rápida que tramitar una cédula nueva y permite que el BiopagoBDV valide correctamente la huella.

Muchos usuarios reportan que esta vía soluciona el problema sin necesidad de desplazarse a oficinas de identidad.

