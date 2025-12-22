¿Solo o con terceros? Requisitos obligatorios para viajar con niños dentro y fuera de Venezuela estas navidades

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, recordaron recientemente las normativas vigentes que regulan el traslado de menores de edad, tanto en rutas nacionales como internacionales.

Estas reglas buscan garantizar la seguridad de los niños y adolescentes, asegurando que siempre cuenten con la protección legal necesaria al momento de movilizarse.

Es fundamental que los padres y representantes conozcan los requisitos legales establecidos en la Ley, ya que el incumplimiento de estos documentos puede generar retrasos o la prohibición del viaje.

Viajes dentro de Venezuela

Para viajar por el territorio nacional, los menores pueden ir acompañados de sus padres o representantes sin trámites adicionales.

Sin embargo, si el niño o adolescente planea viajar solo o con una tercera persona (como un familiar o amigo), es obligatorio presentar una autorización.

Este permiso debe ser emitido por el Consejo de Protección, una jefatura civil o mediante un documento autenticado ante notaría.

Salidas al exterior

Cuando se trata de viajes fuera del país, la norma es más estricta. Si el menor viaja con ambos padres, no requiere permisos extra.

Si viaja con solo uno de ellos, necesita la autorización del otro padre firmada ante notaría. En caso de que el menor viaje solo o con terceros, los representantes deben tramitar el permiso legal correspondiente.

Casos de desacuerdo o negativa

Si uno de los padres se niega a dar el permiso de viaje o no hay acuerdo entre las partes, la ley ofrece una solución. El padre que desea autorizar el viaje, o el propio hijo si ya es adolescente, puede acudir ante un juez de menores.

El magistrado revisará la situación y tomará una decisión final pensando siempre en el bienestar y beneficio del joven.

Documentos para tramitar el permiso

Para obtener la autorización de viaje, los interesados deben presentar:

Cédula de identidad (original y copia) de los padres y del acompañante (si aplica).

Partida de nacimiento o cédula del menor.

Dos fotos tipo carnet del niño o adolescente.

Copia de un recibo de servicio (luz o teléfono) para confirmar la dirección.

Copia de los pasajes o información sobre el transporte que se usará.

Requisitos obligatorios en el aeropuerto

Al momento de abordar en el aeropuerto, los funcionarios solicitarán la siguiente documentación física:

Si viaja con ambos padres: Original y copia de la partida de nacimiento.

Si viaja solo: permiso notariado o del Consejo de Protección firmado por los padres, junto a la partida de nacimiento.

Si viaja con terceros: permiso notariado o del Consejo de Protección, partida de nacimiento y copia de las cédulas de los padres.

